Luca Palamara ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del processo nei suoi confronti e della possibilità di entrare in politica. Il magistrato è al centro dello scandalo che ha travolto il Csm alcuni mesi fa.

Il magistrato Luca Palamara è tornato a farsi sentire concedendo un’intervista a Radio Radicale. In questa, ha negato la possibilità di una sua “discesa” in politica e ha inoltre ribadito che non ha alcuna intenzione di lasciare la magistratura. Per quanto riguarda il processo che lo coinvolge, il magistrato ha affermato di avere fiducia nel sistema giudiziario. Palamara è accusato di aver accettato dei regali da parte di alcune persone in cambio di alcuni favori in processi in cui questi erano indagati.

Palamara è sospettato di aver ricevuto dei regali inopportuni per lui e la sua famiglia

Le indagine che lo riguardano hanno individuato nello specifico due persone con cui il magistrato intratteneva dei rapporti considerati sospetti. Si tratta del lobbista Francesco Bellavista Caltagirone e del suo ex capo delle relazioni istituzionali Fabrizio Centofanti. Il primo è stato condannato nel 2018 per frode fiscale. Secondo l’accusa, Palamara avrebbe ottenuto viaggi e altri benefit per lui e la sua famiglia, pagati direttamente da Centofanti.

Tra i vari regali che il magistrato avrebbe accettato, ci sarebbe anche un anello del valore di duemila euro. Inoltre, nell’indagine si parla di una vera e propria mazzetta di quarantamila euro che Palamara avrebbe accettato, per favorire la nomina di Giancarlo Longo come procuratore capo di Gela. Una nomina che sarebbe stata in seguito bloccata direttamente da Sergio Mattarella.

