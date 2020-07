Roma, tragico incidente quello che si è verificato sulla via Aurelia a Palidoro: due i morti all’interno dell’automobile che è andata in fiamme.

Roma, un tragico incidente si è verificato questa mattina alle 6 al chilometro 32 della statale via Aurelia. A lanciare la notizia è stata l’agenzia di informazione Ansa, che ha riportato i dettagli di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto a Palidoro, nel comune di Fiumicino. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno fin da subito annunciato la gravità di quanto accaduto.

Palidoro, due morti e un ferito nel grave incidente automobilistico

Come hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco, l’incidente ha coinvolto tre veicoli. Uno di questi ha preso fuoco e i Vigili stanno lavorando per far chiarezza sulle cause. La tragicità dell’incidente sta nel fatto che due persone hanno perso la vita, mentre una terza è rimasta ferita.

Nel frattempo, come riferisce l’agenzia Ansa, sulla strada è stato istituito, in maniera provvisoria, il senso unico alternato della circolazione nei pressi del luogo ove è avvenuto l’incidente. Si attendono aggiornamenti sull’accaduto.

