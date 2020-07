Calcioscommesse, riecco l’incubo: nel mirino c’è una gara dove sarebbe coinvolto direttamente un arbitro. La Procura di Roma ha già aperto un’inchiesta. Lo scenario fa tremare il calcio italiano.

Riecco l’incubo calcioscomesse sul calcio italiano. E questa volta lo scenario potrebbe assumere anche contorni diversi rispetto al passato, poiché ci sarebbe anche un arbitro coinvolto nella vicenda come riporta La Repubblica.

Il tutto nasce quando la Procura di Roma decide di aprire un’indagine su una vicenda di mesi fa, ovvero prima che tutti i campionati venissero fermati a causa dell’emergenza coronavirus, a causa di alcuni flussi anomali segnalati sui campionati inferiori.

Calcioscommesse, nel mirino un arbitro di Serie C

Ma tra queste ci fu in particolare un match di Serie C ad attirare particolarmente l’attenzione, perché fu caratterizzata da un evento singolare. Ovvero il direttore che si infortuna e decide così di sospendere la partita a pochi minuti dal fischio finale. Non si trattava di un appuntamento significativo, ma la situazione ha fatto comunque un scattare un campanello d’allarme.

La prassi è la seguente: non essendoci il quarto uomo nella suddetta categoria, l’infortunio del direttore di gara equivale effettivamente a una sospensione della partita. Ma è pur vero che con un tale episodio chi ha scommesso cifre importanti su un risultato differente da quello che stava maturando, recuperava l’intera cifre. E il fischietto, in fondo, poteva resistere per pochi minuti.

Un dettaglio chiaramente non sfuggito e che ha fatto scattare le segnalazioni di varie agenzie di scommesse. La Procura della Federcalcio, informata sui fatti, ha approfondito la carriera dell’arbitro in questione e sono emersi ulteriori elementi sospetti come numerose espulsioni, tantissimi rigori concessi anche con cartellino rosso. Il tutto è stato inoltrato alla Procura di Roma.