Per la serie ricette dolci, le delizie al limone: un fantastico accostamento di sapori che ci farà gustare un dessert da leccarsi i baffi.

Le delizie al limone sono un classico della pasticceria italiana. Questi deliziosi dolci traggono la loro origine nella Costiera Amalfitana di fine anni Settanta e sono divenuti nell’arco di poco tempo, un vero e proprio punto di riferimento per la cucina italiana. Vediamo insieme come prepararli.

Delizie al limone: gli ingredienti

Pan di Spagna

Uova: 100 g

Tuorli: 10 g

Zucchero:60 g

Farina 00: 30 g

Fecola di patate: 30 g

Baccello di vaniglia: mezzo

Scorza di mezzo limone

Panna armoatizzata

Panna fresca: 700 g

Scorza di due limoni

Zucchero: 70 g

Bagna

Acqua: 35 g

Limoncello: 70 g

Scorza di un limone

Zucchero: 35 g

Crema al limone

Tuorli: 70 g

Zucchero: 70 g

Succo limone: 70 g

Burro: 70 g

Baccello di vaniglia: mezzo

Scorza di un limone

Farcitura e glassa

Limoncello: 50 g

Latte intero

Crema pasticcera (link in fondo all’articolo)

Ricette dolci: la preparazione delle delizie al limone

Iniziamo la preparazione delle delizie al limone con un primo passaggio, importantissimo: aromatizziamo la panna mettendola in una ciotola e inserendoci le scorze del limone. Mescoliamo e copriamo con pellicola. Lasciamo riposare in frigo per 12 ore.

Occupiamoci del pan di spagna. Mettiamo in una ciotola le uova e i tuorli. Aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a montare. Mentre montiamo, inseriamo la scorza del limone e i semi estratti dal baccello di vaniglia. Uniamo ora la farina e la fecola setacciate. Continuiamo a montare e poi, con l’aiuto di una spatola giriamo il composto. Siamo pronti per infornare le cupolette di pan di spagna: mettiamole negli stampini e inforniamo. Forno statico a 170 gradi, per 30 minuti.

Prepariamo ora la bagna. In un pentolino versiamo l’acqua, lo zucchero e la scorza del limone. Portiamo quasi a bollore. Quando lo zucchero sarà completamente sciolto, togliamo dal fuoco e aggiungiamo il limoncello. Togliamo la scorza del limone e lasciamolo un’oretta a freddare.

Prepariamo ora la crema al limone. Spremiamo un limone e ricaviamone la scorza dalla metà. Mettiamo sia il liquido che la scorza in un pentolino e portiamo quasi a bollore. In un’altra ciotola mettiamo i tuorli con lo zucchero e la bacca di vaniglia. Montiamo con le fruste e versiamoci dentro il succo del limone. Continuiamo a mescolare. Togliamo dal fuoco quando la crema sarà ben amalgamata e aggiungiamo il burro cremoso. Mescoliamo con una spatola.

Per preparare la crema pasticcera, visitate il link

Riprendiamo ora la panna lasciata in infusione in frigo. Montiamola (togliendo la scorza del limone) e poi versiamone 300 g in 430 grammi di crema pasticcera in una ciotola. Aggiungiamoci il limoncello. Mescoliamo il tutto e poi inglobiamo anche la crema al limone. Mescoliamo e uniamoci la panna montata.

Componiamo il dolce

Siamo pronti per comporre il dolce. Riprendiamo i pan di spagna, togliamoli dagli stampi e con una sac a poche facciamo un foro sulla base e riempiamole con la crema. Trasferiamole in un vassoio e inzuppiamole nella bagna al limoncello. Lasciamole un’oretta in congelatore. Prepariamo ora la glassa. Aggiungiamo 300 grammi di panna montata all’avanzo della farcitura. Mescoliamo il tutto e, trascorso il tempo necessario, inzuppiamoci dentro le delizie al limone. Trasferiamo il tutto in un piatto e lasciamo riposare in frigo per almeno 6 ore. Trascorso il tempo necessario, tiriamole fuori e decoriamo con panna montata.

