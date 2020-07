Nozze segrete per la principessa Beatrice, la figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson ha sposato nel castello di Windso Edoardo Mapelli Mozzi

La principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguso, ha celebrato all’interno della Royal Chapel of All Saints del castello di Windsor le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi. La nipote della regina Elisabetta ha sposato l’imprenditore di origine italiana lontano dai giornalisti in una forma strettamente privata. Erano infatti presenti, oltre alla regina e ai rispettivi genitori, solo una ventina di persone per lo più appartenenti alla famiglia reale. Il fidanzamento della coppia era stato annunciato ufficialmente nel settembre del 2019 e il matrimonio era previsto per lo scorso maggio. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere all’interno dei giardini di Buckingham Palace con 150 persone sulla lista degli invitati.

Le nozze della principessa Beatrice

L’emergenza coronavirus che ha investito il Regno Unito ha costretto la principessa Beatrice e il suo fidanzato a rinviare le nozze. Alla cerimonia ha inoltre partecipato un numero ristretto di invitati proprio nel “rispetto delle linee guida” dettate dal governo per far fronte alla diffusione del virus. Il tabloid inglese Daily Mail ha riportato che la regina Elisabetta ha assistito alle nozze della nipote indossando un abito verde menta. A quanto pare la sovrana è uscita dalla Royal Chapel of All Saints del castello di Windsor assolutamente raggiante. Tra le persone presenti alle nozze non è stata invece confermata la partecipazione della principessa Eugenie, sorella di Beatrice, e del marito Jack Brooksbank.

