Recovery Fund, il premier Conte ha parlato in un breve video a tutti gli italiani aggiornandoli sulla situazione in cui si trovano e sullo stallo a livello europeo.

I fondi per il Recovery Fund continuano ad essere bloccati. Per sbloccarli è necessario che tutta l’Europa, tutti i suoi Paesi, siano d’accordo su una comune strategia per fare cassa comune e cercare di risollevare l’economia del Vecchio Continente. La situazione era già piuttosto drammatica, ma con il COVID-19 le cose si sono fatte ancora più estenuanti e complicate. Bisogna ripartire tutti, ma per farlo è necessario trovare, o ritrovare, quell’unità che era alla base dell’Unione Europea quando venne pensata. In particolare, come si capisce dalle parole del presidente Giuseppe Conte, continua la resistenza e lo scetticismo di alcuni Paesi europei. In particolare sarebbe l’Olanda lo Stato più contrario a questa soluzione comunitaria.

Recovery Fund, Conte: “E’ uno stallo, duro confronto con l’Olanda”

Il presidente Conte ha parlato della situazione con un breve video rivolto ai cittadini. Come dice il politico italiano, si stanno pensando ai dati economici del prossimo decennio e non solo. I quadri finanziari, gli aspetti legati allo spread e agli interessi. Ancora una volta il politico ha ribadito la necessità di trovare soluzioni che siano efficaci, soprattutto efficaci. “Ci stiano confrontando duramente con l’Olanda”, afferma Conte parlando anche dei cosiddetti Paesi frugali. Questi sono contro ai corposi sussidi che si stanno chiedendo e per questo il tutto è in una situazione di stallo. Bisognerà soltanto aspettare e sperare che i capi di governo trovino un’intesa generale per far ripartire l’Europa nel miglior modo possibile. Di seguito il video poco dopo l’ennesima riunione a Bruxelles.

