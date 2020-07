Dagli USA è arrivata una nuova versione di un piatto simbolo dell’Italia: la pizza scomposta da mangiare con il cucchiaio

Gli USA non smettono di regalare versioni diverse di uno dei piatti simbolo dell’Italia, la pizza questa volta è diventata “scomposta” ed è servita in un vasetto di vetro. Questa insolita pizza nasce con l’idea di essere proposta ai clienti come aperitivo e a quanto pare ha già avuto un discreto successo. In un vasetto di vetro vengono in sostanza offerti gli ingredienti che compongono la classica pizza margherita. Pomodoro, mozzarella olio e basilico si susseguono in strati per la gioia degli americani che sembrano entusiasti all’idea di gustare una pizza con il cucchiaio. La moda, nata negli Stati Uniti, in breve tempo si è diffusa anche in alcuni ristoranti europei con buona pace dei puristi del più famoso italico alimento.

LEGGI ANCHE -> Cocaina nel caffè, disoccupato lo importava dalla Colombia – VIDEO

Gli ingredienti della pizza scomposta

Nella mente degli ideatori di tale prelibatezza c’era il progetto di poter dare ai propri avventori una pizza smart da gustare magari come aperitivo. Chiaramente, trattandosi di una rivisitazione della pizza margherita, pomodoro e mozzarella non potevano mancare. All’interno del barattolo è proprio il rosso della salsa a creare il primo strato, seguono il formaggio e quindi tutto il resto. Dopo la carbonara con la panna e il bacon e la bolognese vegana un colpo al cuore probabilmente per chi ancora stenta ad abituarsi all’idea della pizza hawaiana all’ananas. Di certo l’ennesimo affronto per chi storce il naso di fronte alle tante rivisitazioni dei piatti tipici italiani.

LEGGI ANCHE -> Sole, scoperta la presenza dei falò: le immagini della Solar Orbiter – FOTO