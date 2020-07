Chiude ad Ostia uno stabilimento balneare. Secondo le prime indiscrezioni, uno dei dipendenti era a lavoro con la febbre. Per l’assessore è un atto gravissimo.

Paura ad Ostia, in provincia di Roma, dove uno stabilimento balneare è stato costretto a chiudere, dopo che un lavoratore è stato trovato febbricitante su luogo del lavoro. Dopo il tampone il lavoratore è risultato positivo al Coronavirus. Così le forze dell’ordine hanno chiuso lo stabilimento balneare, ritenuto responsabile di non aver controllato la temperatura al suo dipendente.

Dopo il caso, si è pronunciato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Proprio l’assessore ha infatti dichiarato che è in corso un’indagine epidemiologica dell’Asl 3 di Roma. Dalle prime indiscrezioni, risulta che il lavoratore del Bangladesh abbia dichiarato di avere la febbre già dal 14 luglio e dolori muscolare dal 12 luglio. Nonostante ciò, lo stabilimento non ha lasciato il lavoratore a casa, facendolo lavorare fino al 16 luglio.

Proprio dopo le dichiarazioni del lavoratore positivo, l’assessore D’Amato ha definito gravissimo quanto accaduto. Infatti l’assessore ha ribadito la responsabilità dello stabilimento, ricordando che chiunque abbia febbre o sintomi influenzali deve rimanere a casa.

Ostia, chiuso lo stabilimento “La Vela”: un lavoratore positivo

Lo stabilimento chiuso dalle Forze dell’Ordine è uno dei più rinomati in zona. Stiamo parlando dello stabilimento “La Vela”, con gli stessi proprietari che autonomamente hanno chiuso le attività del bar e del ristorante. Inoltre il sopralluogo dell’Asl 3 di Roma ha confermato l’obbligo di chiusura.

Semore l’Asl 3 di Roma, al momento sta effettuando dei controlli a tappeto su tutti i dipendenti de “La Vela” e soprattutto si sta provvedendo a contattare tutti i clienti della struttura. Il lavoratore trovato psoitivo lavorava come lavapiatti. Secondo l’Asl, proprio il suo ruolo nella struttura potrebbe essere fondamentale per evitare un nuovo focolaio, infatti l’uomo non è stato a contatto con i clienti. Solamente nei prossimi giorni si avranno ulteriori notizie sui possibili nuovi contagi nella provincia romana.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !