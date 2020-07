Ragazza sopravvive ad un incidente stradale ma cade di sotto mentre scappa dal veicolo che era in fiamme. Purtroppo non è sopravvissuta.

Una vera e propria tragedia quella che arriva direttamente dall’Inghilterra. Una giovane ragazza di 24 anni, infatti, è morta poche ore fa in modo doloroso e tragico in circostanza ancora non del tutto chiare. La donna di cui parliamo si chiamava Azra Kemal e si era da poco laureata alla London Economic University. Dopo aver passato il venerdì a casa di amici, la ragazza si è messa nel primo pomeriggio in auto per tornare a casa da sua madre. Mentre viaggiava sull’autostrada di Tonbridge, però, qualcosa è andato terribilmente storto e la situazione è precipitata in un modo inconsueto e ancora non del tutto chiaro. Ciò che è certo è che ad un certo punto la ragazza ha avuto un incidente e forse per un malfunzionamento di qualche componente, l’auto ha preso fuoco.

“Non fatemi morire!”, ragazza sopravvive all’incidente ma cade dal ponte

La 24enne Azra Kemal ha quindi perso per un attimo conoscenza prima di riprendersi. Ha iniziato ad urlare di aiutarla e di attirare l’attenzione di qualcuno che stesse passando. E in effetti proprio un’infermiera che aveva da poco finito il suo turno di lavoro si era appena fermata attirata dalle grida di dolore e di disperazione, chiamando subito i soccorsi. Il veicolo ha però velocemente iniziato a bruciare e la situazione è precipitata. La ragazza è riuscita ad uscire dal veicolo in fiamme e dalle lamiere che la stringevano forte nell’abitacolo. Ma nel farlo è anche caduta di sotto, dal cavalcavia dove la sua auto era in fiamme. La morte è stata istantanea. Una vera e prorpria tragedia, in cui lei ha sofferto per ogni istante. L’infermiera di cui abbiamo parlato riporta, secondo il Daily Mail, che per tutto il tempo implorava di “Non lasciarla morire”. Una storia straziante, che sta commuovendo il mondo.

