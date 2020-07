E’ morto Haruma Miura: la star giapponese aveva 30 anni. Era uno degli attori emergenti in Asia. Si ipotizza il suicidio

L’attore giapponese Haruma Miura è stato trovato morto nella sua casa di Tokyo nella mattinata di sabato 18 luglio. Secondo il Japan Times, dopo averlo rinvenuto privo di sensi, i soccorritori lo hanno trasportato di corsa in ospedale, dove ne è stato constatato il decesso.

Secondo il dipartimento di polizia metropolitana di Tokyo potrebbe trattarsi di suicidio.

Miura era uno dei volti principali dell’agenzia di spettacolo Amuse Inc e aveva ottenuto grande successo in Asia con i film “Koizora” (2007) e “Kimi ni Todoke” (2010). Era in attività dall’età di 7 anni, ricoprendo spesso anche il ruolo di modello.

I suoi fan sono rimasti scioccati e hanno inondato di messaggi il suo profilo Twitter.

A quanto pare non sembrava affetto da depressione o altri squilibri mentali e quindi la sua morte è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno.

Si era è diplomato alla Horikoshi High School di Nakano, prima di intraprendere la carriera di attore e iniziare a lavorare con la coreografa Koharu Sugawara, tra il 2016 e il 2017. Aveva intrapreso anche la strada del canto, realizzando un singolo tre anni fa. Il sito di Billboard aveva annunciato che l’attore avrebbe lanciato il suo secondo pezzo “Night Driver” il prossimo 26 agosto.

