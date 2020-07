Bruno Ferretti è stato il giornalista che ha raccontato al mondo l’epopea dell’Ascoli Calcio di Costantino Rozzi e di Carlo Mazzone.

Si è spento all’età di 66 anni il giornalista Bruno Ferretti al termine di una lunga malattia. È morto all’ospedale di Ancona e lascia una moglie, due figli e il fratello Andrea, anche lui giornalista.

Ferretti ha lavorato per più di quarant’anni scrivendo per il quotidiano “Il Messaggero”, ed è stato forse il volto giornalistico più rappresentativo dell’Ascoli Calcio. Nella sua lunga carriera si è infatti occupato soprattutto di sport e di calcio, anche se per un periodo della sua vita è entrato nel direttivo dell’Ordine dei giornalisti delle Marche e dell’Ussi Marche.

La scrittura è sempre stata una sua passione che non ha mai smesso di coltivare neanche dopo essere andato in pensione.

Bruno Ferretti, la città di Ascoli si stringe intorno alla famiglia

È stato anche tra i fondatori di Cronache Picene, una testata per cui ha non ha mai smesso di scrivere. La città si è stretta adesso attorno ai suoi familiari. Ferretti era molti conosciuto e stimato ad Ascoli.

Le persone che lo hanno conosciuto lo descrivono come una persona che fino all’ultimo è stato sempre allegra e sorridente. Ferretti ha iniziato la sua carriera nel 1973, iniziando a scrivere per il Messaggero sotto la guida di Carlo Paci. Dopo essere stato nominato caposervizio della redazione di Ascoli, è diventato la penna principale dell’Ascoli Calcio, occupandosi in particolar modo della presidenza Rozzi.

