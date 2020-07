Milan-Bologna 5-1: highlights, voti e tabellino della partita per la 34esima giornata di Serie A a San Siro. La squadra di Pioli in corsa per l’Europa



Milan-Bologna 5-1: questione di obiettivi, ma anche di determinazione. I rossoneri hanno ancora molto da chiedere a aquesto campionato. il Bologna no e si è visto. Quasi solo Milan n el primo tempo, al di là del vantaggio di Saelemaekers, dopo velo di Ibra, e del radoppio di Cahlanoglu su omaggio della difesa. Nel finale una perla di Tomiyasu ha addolcito la pillola.

In apertura di ripresa la squadra di Pioli ha subitio blindato il risultato con Bennacer e Rebic. Poi Calabria nel finale per la soddisfazione personale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan-Juventus, Rebic: “Higuain e Bernardeschi non mi piacciono”

Milan-Bologna 5-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M), 44′ Tomiyasu (B), 49′ Bennacer (M), 57′ Rebic (M)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 6.5; Kessié 6.5, Bennacer 7 (79′ Biglia sv); Saelemaekers 7 (62′ Krunic 6), Calhanoglu 6.5 (62′ Bonaventura 6), Rebic 6.5 (82′ Colombo sv); Ibrahimovic 6 (62′ Leao 6). All. Pioli 7.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Tomiyasu 6.5 (59′ Mbaye 5.5), Danilo 5 (59′ Corbo 6), Denswill 5.5, Dijks 5; Poli 6, Dominguez 5.5 (59′ Baldursson 6); Orsolini 6 (73′ Skov Olsen sv), Soriano 5.5 (73′ Svanberg sv), Sansone 5; Santander 5.5. All. Mihajlovic 5.

AMMONITI: Sansone (B), Kjaer (M), Saelemaekers (M)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Milan-Bologna >>>