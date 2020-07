Continua ad attraversare l’Italia il vortice ciclonico che spezza l’anticiclone africano. Avremo così meteo incerto sulla penisola durante questo sabato.

Se c’è una costante dal punto di vista meteorologico in questi giorni, quella è l’incertezza. Infatti il meteo continua a fare i capricci, ed anche durante questo sabato non mancheranno ulteriori piogge, a causa di una circolazione ciclonica proveniente dai Balcani. Così l’anticiclone africano, che ha reso l’inizio di settimana caldo e rovente, rischia di essere spazzato via da questi flussi di aria fredda.

Già nel corso della mattinata ci saranno zone in cui i fenomeni si esauriranno, come Veneto ed Emilia-Romagna, ed altre zole dove le precipitazioni si intensificheranno, come i rilievi alpini, il Piemonte, e la Liguria. Stavolta anche il Centro ed il Sud saranno segnate da una spiccata variabilità. Infatti sul comparto Centrale, avremo numerose precipitazioni nelle Marche. Mentre invece al Sud, assisteremo a temporali sparsi dalla Campania alla Calabria.

Così a causa del maltempo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in sette regioni. Andiamo quindi ad analizzare, nello specifico, la situazione meteo della penisola durante questo sabato.

Meteo, sabato tra piogge e schiarite: la situazione

Questo sabato ci riserverà diverse sorprese dal punto di vista meteorologico. Infatti, durante questo weekend, le precipitazioni arriveranno fino al Centro-Sud facendo piombare la penisola nel vivo del voritice ciclonico balcanico. Andiamo quindi a vedere che tempo farà sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, le precipitazioni si sposteranno dal Veneto alle regioni di NordOvest, come Piemonte e Liguria. Qui saranno diverse le piogge, che accompagneranno le due regioni nel corso della giornata. Nel pomeriggio qualche pioggia anche in Friuli Venezia Giulia. Ampie aperture sulle zone centrali del settore. Qui le temperature aumenteranno lievemente, con massime tra i 26 ed i 30 gradi.

Mentre invece, durante questo sabato, anche sulle regioni del Centro Italia arriveranno le prime piogge. Infatti, si verificheranno alcuni fenomeni specialmente nelle Marche, dove le precipitazioni accompagneranno questo sabato. Altrove invece avremo cieli nuvolosi e pronti a scaricare acqua, come nel caso del Molise dove al pomeriggio potrebbero verificarsi dei temporali. Le temperature risutleranno stabili, con massime tra i 25 ed i 30 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia, durante questa giornata di sabato, avremo i primi fenomeni sul settore. Specialmente il mattino sarà segnato da una spiccata variabilità. Sarà quindi un sabato bagnato per diverse regioni, come Puglia, Campania e Calabria. Le piogge colpiranno anche la Sicilia nelle prossime 24 ore. Qui le temperature risulteranno in lieve diminuzione, con massime tra i 24 e 29 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !