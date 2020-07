Anche in Italia è arrivato Google Play Pass, il servizio in abbonamento per giochi e app dedicato a tutti gli utenti Android

Dallo scorso settembre, tutti gli utenti Android degli Stati Uniti hanno potuto iniziare ad usufruire di Google Play Pass, il nuovo servizio in abbonamento per giochi e app. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che trasforma lo smartphone in una sorta di console da gaming.

Per sottoscrivere un abbonamento, ci sono due possibilità: il pass mensile da 4,99 euro o il pass annuale da 29,99 euro. Prima di decidere in che modo abbonarsi, però, è necessario seguire alcune procedure. Prima di tutto, bisogna avere un dispositivo con almeno Android 4.4 installato. Una volta verificato ciò, basterà accedere al Play Store, cliccare in alto a sinistra e cliccare su “Play Pass”. Prima di abbonarsi, è possibile usufruire di una prova gratuita di 1 mese.

Google Play Pass, di che cosa si tratta

Un servizio in abbonamento che permette di usufruire di oltre 500 giochi su smartphone. È questa l’idea che ha portato Google a lanciare il nuovo servizio Play Pass, disponibile da oggi anche in Italia. Una volta aver sottoscritto un abbonamento mensile o annuale, si avrà a disposizione un catalogo vastissimo di app e videogame. Tramite il suo blog ufficiale, Google ha spiegato a grandi linee tutte le novità della nuova piattaforma da gaming del colosso di Mountain View.

“Ci saranno oltre 500 titoli a disposizione, dai grandi classici come Sonic the Hedgehog alle app di disegno” si legge nella nota ufficiale: “Presenti anche tantissimi videogiochi indie o arcade come Golf Peaks“. Grazie all’abbonamento, inoltre, non sarà presente alcuna pubblicità o acquisti in-app.

