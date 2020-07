Francia, un grave incendio a colpito la storica cattedrale di Nantes: da quanto si apprende, le fiamme non sono sotto controllo.

Francia, è in corso un gravissimo incendio all’interno della storica cattedrale di Nantes. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i Vigili del Fuoco del dipartimento Loire-Atlantique sono immediatamente accorsi sul luogo.

Le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco preoccupano: “Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo”. Sono stati gli stessi Vigili a sostenere che si tratta di un “incendio importante”.

Potrebbe interessarti anche: Iran, misterioso incendio nel Golfo Persico

Nantes, incendio colpisce la storica cattedrale

In base a quanto riferisce Ansa, i Vigili del Fuoco del dipartimento Loire-Atlantique hanno ricevuto la chiamata alle 07:40 di questa mattina e, dopo aver visionato la situazione, hanno immediatamente lanciato il comunicato, nel quale hanno informato della gravità della situazione. Al momento le fiamme divampano e la cosa più grave è che non sembrano essere sotto controllo.

I vigili del Fuoco, accorsi immediatamente sul posto, hanno lanciato un triste annuncio in merito alle conseguenze dell’incendio. I danni, come essi stessi hanno fatto sapere, si sono concentrati in particolar modo nella zona del “grande organo”. Quest’ultimo sembra essere andato completamente distrutto. Da quanto si apprende, la piattaforma che regge il monumentale organo “sembra sul punto di crollare”.

Come riporta Ansa, il procuratore Pierre Sennes ha fatto sapere che sarà aperta un’inchiesta per “incendio doloso”. Infatti, da quanto si apprende, i tre inneschi si troverebbero in tre zone diverse all’interno del luogo di culto: uno accanto all’organo e gli altri due ai lati della navata.

Ad ogni modo, i Vigili fanno sapere che i danni non sono paragonabili a quelli causati dal grande incendio che colpì la cattedrale di Notre-Dame, a Parigi.

Di seguito, il video dell’incendio, pubblicato su Youtube dal canale Redazione CagliariPad

Dalle prime immagini pubblicate dai media locali, si intravede una grande nube fuoriuscire dal finestrone centrale della facciata. Come Ansa ricorda, la storica cattedrale gotica di Nantes, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, subì già gravi danni negli anni Quaranta. Era infatti il 1944 quando la cattedrale fu colpita dai bombardamenti.Nei primi anni Settanta, invece, il tetto della cattedrale fu vittima di un altro grave incendio.

La storica cattedrale di Nantes vide partire i suoi lavori nel 1434. Questi furono completati dopo più di 400 anni, nel 1891. A partire dagli anni Sessanta del XIX secolo, la cattedrale è stata dichiarata “monumento storico” da parte del governo francese.

Leggi anche >>> Coronavirus, in Francia ritorna l’uso obbligatorio della mascherina

F.A.