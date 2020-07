Si sono concluse poco fa le qualifiche per il terzo GP di Formula 1 della stagione, in programma in Ungheria. Hamilton ancora in pole, meglio le Ferrari

Ancora poco meno di 24 ore, e i piloti di Formula 1 scenderanno in pista per il terzo GP stagionale, in programma in Ungheria. Si sono concluse pochi minuti fa le qualifiche per domani, con alcune sorprese ma non davanti. La pole position, tanto per cambiare, l’ha conquistata Lewis Hamilton. Il britannico ha girato a 107 millesimi in meno del compagno di scuderia Valtteri Bottas, che partirà secondo.

Il dominio Mercedes è sottolineato anche dalle ottime prestazioni delle due Racing Points di Stroll e Perez, rispettivamente alla terza e quarta posizione nella griglia di partenza. Hanno fatto meglio rispetto alle due precedenti uscite le Ferrari, con Vettel e Leclerc che occuperanno la terza fila. Il tedesco ha girato a +1.327 rispetto ad Hamilton, mentre il monegasco a +1.370.

Formula 1, record di Hamilton nelle qualifiche: sono 90 in carriera

90esima pole position per Lewis Hamilton. Un record assoluto per quanto riguarda le qualifiche di Formula 1. Dietro di lui, a quota 68, c’è Michael Schumacher. Il campione in carica del Mondiale punta a confermarsi anche quest’anno, con una Mercedes che viaggia al doppio rispetto alle avversarie. “Sono arrivato a 90 qualifiche, devo ringraziare un sacco di persone per questo traguardo” ha dichiarato Hamilton dopo le qualifiche: “Anche per quella di oggi. Con Valtteri non è mai semplice“.

Anche Bottas, che partirà dalla seconda posizione domani pomeriggio, si è detto soddisfatto della sua prestazione. “Siamo ad un livello veramente alto. I miei giri andavano bene, ma Lewis è stato fantastico” ha raccontato Bottas: “Non vedo l’ora di domani, sarà una gara combattuta“.

