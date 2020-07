Torna in pista la Formula 1, con il terzo appuntamento della stagione in Ungheria. Andiamo a vedere dove seguire le qualifiche in diretta tv e streaming.

Continua la rincorsa della Ferrari alle Mercedes, con le “rosse” pronte a lottare per la prima vittoria stagionale. Uno degli alleati del “Cavallino Rampante“, durante questo weekend, potrebbe essere proprio il meteo. Infatti la pioggia del venerdì di prove libere ha fatto bene specialmente a Sebastian Vettel, che è riuscito a conquistare il tempo più veloce.

Al momento però non si respira grande ottimismo nel box delle rosse, con la SF1000 che risulta ancora lenta rispetto alle dirette concorrenti, Mercedes e Red Bull. Certo è che peggio del GP della Stiria non si può fare. Infatti durante il secondo appuntamento stagionale, una manovra sconsiderata di Charles Leclerc ha fatto fuori le due Ferrari alla partenza. Andiamo quindi a vedere dove seguire le qualifiche del GP di Ungheria, terzo appuntamento della stagione.

Formula 1, GP Ungheria: streaming gratis e orari della qualifiche

Dalle 15:00 si tornerà a fare sul serio, con la Formula 1 impegnata nel Gran Premio di Ungheria. Qui la qualifica sarà fondamentale, visto che il layout del tracciato non permette molti sorpassi. Sarà quindi una pole position che vale più delle altre.

Come sempre, per i prossimi due anni, tutte le gare di Formula 1 sono un’esclusiva Sky. Infatti la pay-tv di Murdoch ha i diritti per trasmettere le immagini di tutti i Gran Premi della stagione. Inoltre, per chi non è un abbonato, sarà possibile seguire la replica di qualifiche e gara su Tv8.

Alle 15:00 ci penserà il canale dedicato, Sky Sport F1, a trasmettere le qualifiche. Mentre invece sarà possibile seguire la differita su Tv8 a partire dalle 18:00. Per tutti gli abbonati Sky, che per un motivo o un altro non sono in casa, sarà possibile seguire la diretta gratuitamente sulla piattaforma SkyGo. Basterà scaricare l’applicazione, inserire le credenziali e selezionare il canale dedicato. Sky Go è dispobile per i device mobili come: smartphone, laptop e tablet.

