Floriana Messina, la conduttrice televisiva sfida Diletta: che curve per la 31enne italo-colombiana che ha partecipato anche al Grande Fratello.

Si chiama Floriana Messina, è italo-colombiana, ha 31 anni ed è una delle conduttrici televisive più affascinanti e corteggiate del momento. La modella ed esperta sportiva è letteralmente cambiata rispetto a qualche anno fa, quando prese parte al Grande Fratello riscuotendo già allora un discreto successo.

Oggi la mora sudamericana ha un corpo pazzesco e vuole misurarsi con la collega bionda, ovvero Diletta Leotta. Floriana sta conquistando tutti con le sue curve mozzafiato e proprio in questi istanti ha nuovamente infiammato Instagram con uno scatto molto particolare.

Floriana Messina sfida Diletta con il suo corpo esplosivo: Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Floriana Messina indossare un bikini bianco da urlo al Nabilah di Bacoli, in provincia di Napoli. D’altronde, la conduttrice italo-colombiana non ha mai nascosto la sua simpatia per la squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Il costume di Floriana è intrigante ed evidenza le sue curve generose, che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta i suoi 600mila follower. Ecco la FOTO appena pubblicata da Floriana Messina sulla sua pagina Instagram:

