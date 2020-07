Decreto semplificazioni, arriva un’importantissima novità che riguarda la possibilità di entrata nelle Ztl alle persone con disabilità: basterà un unico permesso.

Basterà ora un unico permesso, a tutte le persone con disabilità, per poter circolare all’interno delle Ztl di tutta Italia. Si tratta, come riporta l’agenzia Ansa, di una delle novità apportate dal nuovo decreto semplificazioni, uscito in Gazzetta Ufficiale. Così come molte altre novità, anche questa si avvale della strumentazione informatica.

Come riporta Ansa, tutto ciò sarà reso possibile dalla piattaforma informatica del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo consentirà di verificare le targhe delle automobili in possesso delle persone con disabilità.

Decreto semplificazioni: la novità sulle Ztl d’Italia

Quest’ultima, rappresenta una vera e propria innovazione, dal momento che, come ricorda Ansa, fino ad oggi, il permesso di circolare nelle Ztl era valido solo nel Comune richiesto. Con la novità apportata dal decreto semplificazioni, invece, tutte le Ztl del Paese saranno accessibili. Ansa ricorda che per poter accedere alle Ztl degli altri Comuni “è necessario comunque effettuare una pratica”.

Intanto, come riporta il Faro, Roma è pronta per l’installazione di 46 nuovi varchi elettronici, anche nelle zone semicentrali della cosiddetta “Ztl Vam”, la zona a traffico limitato che coincide con l’anello ferroviario. Da quanto si apprende, l’installazione sarà completata entro il 2020. I primi 21 varchi, posizionati nelle zone più centrali, sono invece attivi già a partire dal 2017.

