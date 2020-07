È ancora allarme Coronavirus negli Usa. In Texas, un dato è decisamente preoccupante: sono 85 i bebè con meno di un anno risultati positivi

La situazione Coronavirus negli Usa è ancora drammatica. I numeri sono in continuo aumento, e la curva dei contagi è ben lontana dal decrescere. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore ci sono stati 77638 nuovi casi, il nuovo (ennesimo) record.

A preoccupare è anche un altro dato, decisamente allarmante. In Texas, nella zona rossa della contea di Nueces, ci sono ben 85 bebè con meno di un anno positivi al Covid-19. Sempre nella stessa area, sono stati registrati numerosissimi altri casi di bambini affetti dalla malattia. Sono in corso ulteriori verifiche, che con ogni probabilità faranno alzare ulteriormente i numeri già drammatici relativi alla pandemia Oltreoceano.

Coronavirus, nuovo record negli Usa: oltre 77mila casi in 24 ore

I dati rilasciati dalla Johns Hopkins University sono eloquenti: gli Usa sono ancora nel pieno dell’emergenza Coronavirus. La pandemia ha fatto registrare 77638 nuovi casi nel giro di 24 ore. In totale, sono 3,64 milioni le persone che hanno contratto la malattia, con quasi 140mila decessi. Tra le aree maggiormente a rischio, c’è ancora la Florida. Dichiarata “red zone” dal governo statunitense, è scattato il coprifuoco nella contea di Fort Lauderdale.

Preoccupa anche il Texas dove, oltre ai drammatici dati relativi agli 85 bimbi con meno di un anno positivi, bisogna far fronte anche agli oltre 10mila positivi in 24 ore, con 174 decessi. In California, il governatore ha deciso per la chiusura di 33 delle 38 contee, che non riapriranno prima del prossimo autunno. Anche a Miami Beach, dalle 8 di sera alle 6 di mattina, ci sarà il coprifuoco, con tutti gli abitanti che dovranno rimanere rigorosamente in casa.

