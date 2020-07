Coronavirus, ricoverata Aishwarya Rai Bachchan con l’intera famiglia. La star indiana, riferiscono i media locali, è stata portata in ospedale per gravi difficoltà respiratorie. Ecco le attuali condizioni.

Il coronavirus irrompe con violenza anche nella famiglia di Aishwarya Rai Bachchan, star di Bollywood ed ex Miss Mondo. La modella, infatti, è stata trasportata urgentemente in ospedale insieme alla figlioletta di 8 anni per una doppia polmonite da Covid-19.

Coronavirus, ricoverata la famiglia di Aishwarya Rai

Sono state entrambe portare al Nanavati Hospital, dove sono già ricoverati il marito dell’attrice di Mangalore e il suocero. Ovvero Abhishek Bachchan, anch’egli attore, e il 77enne Amitabh Bachchan, leggenda del cinema indiano. Sono entrambi in isolamento e in terapia intensiva.

Come riferisce il Times of India, Aishwarya Rai è stata ricoverata per forti difficoltà respiratorie che hanno reso il quadro subito particolarmente grave. Ma adesso “stanno bene”, riferisce una fonte ospedaliera citata dal quotidiano asiatico.

La situazione in India, in generale, resta disperata. Sfondato il muro del milione di contagiati totali, il Paese, con oltre 26.000 deceduti, si piazza al terzo gradino del podio degli Stati più colpiti dalla pandemia. Sul primo ci sono gli Stati Uniti con oltre 3 milioni e mezzo di infetti e più di 140 mila deceduti, al secondo il Brasile con oltre 2 milioni di positivi per quasi 80.000 vittime.

