Coronavirus, parla un veterano del mondo epidemiologico. Si tratta di Robert Gallo, scopritore dell’Hiv nel 1982 e direttore dell’l’istituto di virologia umana all’università del Maryland. L’esperto, intervenuto ai microfoni de La Repubblica, ha fatto il punto della situazione neo mondo.

Come evidenzia il docente, serve unione mondiali in questi casi. Senza politica o strumentalizzazioni: “Non c’è spazio per i nazionalismi quando un virus infuria ovunque. Dobbiamo immaginare che una forza aliena invisibile abbia invaso la Terra per distruggere l’umanità, e che solo unita la nostra specie possa farvi fronte”.

Coronavirus, annunci frettolosi sul vaccino?

Anni fa, così come ora è corsa contro il tempo per il vaccino anti Covid-19, si cercava disperatamente una soluzione contro l’Hiv: “Nell’81 ci trovammo di fronte a una malattia totalmente nuova e ignota. Cercare di capirla fu uno sforzo enorme. Ma più che dal punto di vista scientifico, l’Aids ci ha offerto delle lezioni dal punto di vista sociale”.

Ovvero: “Abbiamo imparato a riconoscere le differenze nella sessualità e a curare le aree più povere del mondo. Poi, però, abbiamo dimenticato”. Ciò che invece non dovrà accadere adesso con questa nuova pandemia. Ma il dottor Gallo è convinto: “Messo a punto un farmaco o un vaccino, dimenticheremo anche stavolta”.

Il problema, semmai, è che non sarà facile arrivare a un rimedio. Sull’argomento, infatti, il professore è particolarmente pessimista: “Quale vaccino? Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus e non credo che con gli approcci attuali ci arriveremo presto. Chi ci lavora è generoso nel fare annunci, ma è facile dire che viene stimolata la risposta immunitaria”.

C’è piuttosto un altro snodo fondamentale nella ricerca, ovvero la durata dell’immunizzazione: “Quello che dobbiamo sapere è quanto dura, questa risposta. E non ci vorrà meno di un anno. Il problema va risolto dalla scienza, non dalle ong. Prima facciamolo, questo vaccino. Rendiamolo facile da produrre e poi vedremo che darlo a tutti non sarà così difficile”, riferisce.

