Coronavirus, possibile apertura degli stadi a ottobre in Premier League. Ad annunciarlo è direttamente il Premier Boris Johnson. Ecco il programma delle Istituzioni britanniche.

Coronavirus, a partire dal prossimo ottobre gli stadi della Premier League potrebbero riaprire. Ad annunciarlo è direttamente Boris Johnson, primo ministro britannico, intervenuto ieri in conferenza stampa.

Coronavirus, stadi inglesi aperti a ottobre?

Secondo il Premier inglese, infatti, per il mese prefissato ci sarebbero buone possibilità che si torni alla normalità o quasi. E il Governo, assicura il politico, si impegnerà affinché sia garantita la massima sicurezza a tutti.

La modalità di ingresso non è ancora chiara, ma probabilmente i tifosi sarebbero chiamati a presentare un passaporto di negatività da Covid-19 al momento dell’ingresso. Quel che è certo al momento è l’intenzione delle Istituzioni: “Da ottobre – ha riferito Johnson – intendiamo riportare i tifosi negli stadi. Ma il tutto dovrà avvenire ovviamente in maniera sicura, secondo i protocolli anti-Covid che sono stati varati”.

Proprio ieri, intanto, anche il ministro Vincenzo Spadafora si è pronunciato in merito per quanto riguarda invece la situazione italiana. “Per ora è giusto avere prudenza, ma stiamo lavorando in maniera forte affinché a settembre ci sia la possibilità di riaprire gli impianti al pubblico”, ha riferito il politico. La soluzione, già attuata in alcune nazioni, potrebbe essere quella di aprire a una piccola percentuale rispetto all’intera capienza.

