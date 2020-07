Coronavirus, lockdown di 7 giorni in Iran: è ufficiale. Le nuove direttive sono partite da stamattina e hanno portato alla chiusura di diversi esercizi in virtù di una situazione sempre più complicata.

Coronavirus, l’Iran chiude parzialmente. Da questa mattina, infatti, sono entrati in vigore le nuove misure supplementari per fronteggiare la minaccia Covid-19 che avanza in maniera minacciosa. Nelle ultime 24 ore, del resto, c’è stato un picco di 2.116 nuovi contagi che porta il conto totale a 271.606.

Coronavirus, l’Iran chiude diverse attività

Una situazione che ha spinto le Istituzioni ad accelerare prima che sia troppo tardi. Anche perché i decessi nel frattempo arrivano a quota 13.979, di cui 188 giunti soltanto nella giornata di ieri. Si tratta di numeri ufficiali e divulgati direttamente dal ministero della sanità di Teheran.

Pertanto il Governo ha emanato alla chiusura di moschee, scuole, istituti culturali, palestre, bar e parrucchieri ed estetisti per almeno una settimana in attesa di riaggiornamenti durante i giorni in questione. Se i dati dovessero essere fiduciosi dopo i primi giorni si semi lockdown, allora potrebbe esserci una ripresa.

La portavoce Sima Lari, intanto, ha informato che le persone in terapia intensiva da inizio crisi ad oggi sono salite a 3.529, mentre i guariti totali salgono a 235.300 unità. Per quanto riguarda i test di massa, invece, sono stati finora 2 milioni e 123.518 nell’intera nazione.

