Coronavirus, parla Francesco Boccia. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, intervistato dal Corriere della Sera, dice no al terrorismo mediatico contro gli stranieri e fa il punto della situazione virologica in Italia.

La peggior settimana in assoluto da inizio pandemia ad oggi. Lo evidenzia Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Mentre l’Italia al momento è in una posizione di sicurezza, il mondo ha toccato invece il più critico in assoluto in termini di contagiati nelle scorse ore.

“L’Italia in questo momento è uno dei Paesi più sicuri”, riferisce il politico. Ma proprio ciò che accade all’estero dovrà essere un monito per tutti. Guai ad abbassare la guardia e ad abbandonarsi nell’ottimismo a prescindere. Serve piuttosto attenzione e il massimo rispetto delle direttive tra distanziamento e non solo.

Coronavirus, Boccia fa il punto della situazione in Italia

Per Boccia, tuttavia, non sarà necessario chiudere di nuovo i confini nazionali come accaduto in passato: “No, perché oggi le nostre reti sanitarie sono assolutamente in grado di reggere. Come terapie intensive e sub intensive e come capacità degli ospedali di superare qualsiasi crisi siamo anche più forti del periodo pre-Covid”.

Il ministro inoltre dice no allo sciacallaggio politico. Quando gli si chiede del 30% di infetti provenienti dall’estero, il 52enne di Bisceglie replica così: “Vero. E se noi, senza fare terrorismo, manteniamo alta la tensione, è perché il 70% dei positivi lo abbiamo ancora in casa”.

Lo stato d’emergenza confermato dal Governo, intanto, sarà fondamentale per un’adeguata lotta alla pandemia: “Quando ribadiamo che lo stato di emergenza è una sorta di scudo per tutti è perché consente alle Regioni di agire in emergenza e intervenire in sostegno di imprese, lavoratori e famiglie in deroga alle norme vigenti”.

La soluzione in extremis resta il lockdown, lì dove tutto ha avuto inizio: “Io penso che il lockdown totale sia stata la base su cui si è costruita una difesa che varrà anche per il futuro, sempre sperando che non ce ne sia bisogno”. Ma Boccia non ha dubbi: saremo pronti a un’eventuale seconda ondata. “Sì, sono sicuro che il lavoro fatto ci ha resi molto più forti”, conclude.

Festival de Il libro possibile RIPARTIAMO DAI TERRITORI Un bel confronto ieri a Polignano, vi lascio qui una sintesi del mio intervento a Il libro possibile. Molti spunti interessanti: non solo Covid-19, ma ripartenza, innovazione, digitale, turismo. Ripartiamo dai territori

