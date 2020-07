Una 17enne di Modena, in vacanza a Riccione, ha scoperto di essere positiva al Coronavirus dopo giorni passati tra mare e serate nei locali. Paura tra le persone che sono entrate in contatto con la ragazza

È andata all’ospedale di Rimini per un dolore all’orecchio e, a seguito del tampone, ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. È la storia di una 17enne di Modena che, dopo aver passato diverso tempo in vacanza a Riccione, si trova ora isolata nella sua abitazione.

La notizia – come riporta Il Resto del Carlino – ha fatto immediatamente il giro della zona. La ragazza, al momento asintomatica e in buone condizioni, ha passato l’intera vacanza tra mare e serate nei vari locali della riviera romagnola, entrando in contatto con moltissime persone. Cresce la paura, con tanti turisti e abitanti del posto che si sono recati all’ospedale per sottoporsi al tampone.

Coronavirus, 17enne di Modena positiva: paura tra i turisti

Una vacanza apparentemente normale, che potrebbe aver dato vita ad un nuovo focolaio. È quanto sta avvenendo in queste ore a Modena, dove una 17enne si trova isolata dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Sono arrivate le rassicurazioni da parte del titolare di un bagno a Riccione – dove si trovava la ragazza in vacanza –, il quale ha spiegato come siano state rispettate tutte le norme di distanziamento anti-Covid. Al momento la 17enne sta bene, ma potrebbe aver dato vita a qualcosa di più grande.

Sono tantissime le persone che si sono già sottoposte al tampone. La paura è tanta, visto che la giovane ragazza, non sapendo di essere malata, ha girato per vari locali e passato le giornate al mare in compagnia. I risultati dei test dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, e solo a quel punto si potrà conoscere l’entità del danno.

