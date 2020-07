Addio a Derek Ho, il fenomeno del Surf è morto a 55 anni. E’ stato il primo campione mondiale delle Hawaii, ricordato per il suo stile unico

Il mondo del Surf dice addio al grande Derek Ho, quattro volte vincitore della Triple Crown, due volte Pipe Master e il primo campione del mondo maschile delle Hawaii (nel 1993). Ho aveva 55 anni ed è considerato dagli appassionati come uno dei migliori interpreti nella storia di questo sport.

La causa della sua morte non è stata al momento rivelata.

Il surfista e storico amico, Jason Magallanes, ha scritto: “Non dimenticherò mai il giorno in cui hai vinto il titolo mondiale. non eri il favorito ma hai conquistato tutti con una prova eccezionale. Ti avevo promesso che ti avrei visto vincere quel giorno e non mi hai deluso. rimarrai sempre nel mio cuore!”.

Come scrisse Derek Hynd, altro fenomeno del Surf di origine australiana, Ho era davvero imbattibile nel 1993.

“E’ stato un’artista in grado di eseguire una Pipe unica, strappando sempre qualche punto in più ai giudici“.

Anche Jeremy Flores, bicampione del mondo, ha voluto rendere omaggio al collega scomparso, ricordando che ancora oggi rimaneva il numero uno nella gerarchia di Pipe.

