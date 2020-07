Grandissime novità da WhatsApp e dalla sua beta di iOS. Infattia rriva una delle funzionalità più richieste dagli utenti: scopriamo qual è.

Non si fermano gli aggiornamenti di WhatsApp, che continua ad offrire novità specialmente sulla sua versione Beta. Infatti proprio dalla versione provvisoria di WhatsApp per iOS, spunta una delle funzionalità più richieste dagli utenti. Durante questi mesi, abbiamo visto come specialmente nel lockdown, WhatsApp sia riuscita a mantenere il passo con i competitor.

Numerosi gli aggiornamenti, dai più semplici come il tema nero sull’app, a quelli più richiesti come le videchiamate con oltre 50 utenti grazie all’estensione Rooms e gli sticker animati. Adesso però l’app del gruppo Facebook è pronta a stupire nuovamente tutti i suoi utenti, grazie ad una beta di iOS che presenta una graditissima novità. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta e come cambia l’applicazione di messaggistica.

WhatsApp, la beta di iOS presenta l’ultima novità: le scorciatoie per i contatti

L’ultima novità presentata da WhatsApp arriva con la versione beta 2.20.80 per iOS. Infatti la nuova versione provvisoria presenta le scorciatoie per i contatti nel foglio di condivisione. Questo significa che tutti coloro che installeranno la versione beta potranno usufruire della nuova funzione, che permette di inviare documenti, foto e file senza dover aprire l’applicazione. Basterà semplicemente premere condividi e selezionare nel foglio di condivisione il contatto più usato.

Ben presto la scorciatoia contatti verrà applicata anche sull’applicazione ufficiale. Quello di WhatsApp è un aggiornamento necessario, visto che molto spesso l’app di messaggistica di Zuckerberg tende a sedersi sugli allori. Infatti, da tempo questa scorciatoia è disponibile su alcuni competitors dell’applicazione come Telegram e Facebook Messanger. Il nuovo aggiornamento renderà più veloce la condivisione di tutti i file o fotografia, in quanto non sarà necessario l’apertura dell’app e si potranno inviare messaggi anche stando offline.

L.P.

Per altre notizie sul mondo Tech24, CLICCA QUI !