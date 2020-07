Wanda Nara dà la buonanotte ai suoi fan sul proprio profilo Instagram e lo fa senza far mancare una buona dose di sensualità

Era da qualche giorno che non vedevate Wanda Nara mostrare le sue curve o indossare abiti molto succinti e, siate sinceri, iniziavate a preoccuparvi. Detto-fatto, la wag di Icardi ha deciso di dare una buonanotte ai suoi fan di Instagram che di certo non avrà avuto effetti soporiferi ma il contrario.

LEGGI ANCHE—> Raffaella Fico incontenibile in bikini: curve da brivido! – FOTO

Wanda Nara pazzesca, la camicia da notte è inesistente

La bella argentina si è scattata un selfie distesa sul divano con una lingerie addosso che, oltre ad essere molto minimal, è ricamata con veli trasparenti. Il decollété, si può dire, è praticamente del tutto o quasi in mostra e, se per un attimo abbassate lo sguardo, anche un accenno delle gambe che lascia poco spazio all’immaginazione. Il fan, letteralmente in delirio, la stanno inondando di commenti. Di certo, se voleva far addormentare qualcuno, non c’è riuscita per niente. Ed Icardi, sarà contento? Dubitiamo.

Visualizza questo post su Instagram Good night 💤 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Lug 2020 alle ore 3:29 PDT

LEGGI ANCHE—> Aurora Ramazzotti, il litigio con Tommaso Zorzi: cos’è successo