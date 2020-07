Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 a confine tra la Slovenia e l’Italia: forte paura in alcune città del Friuli Venezia Giulia.

Alle ore 4:50:57 di oggi si è registrato un terremoto di magnitudo 4.2 a confine tra Slovenia ed Italia. L’epicentro è a 3 chilometri di Serpenizza, nel comune di Plezzo, che a sua volta è a soli dieci chilometri dal Friuli Venezia Giulia. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia, ha avuto una profondità molto superficiale di 7 km.

Terremoto tra Slovenia ed Italia, la situazione

Ad avvertirla chiaramente in Italia diversi comuni di Udine come Taipana, Pulfero, Drenchia, Savogna, Resia, Grimacco, Chiusaforte. Molte persone anche in Veneto hanno avuto paura per aver sentito la scossa. Per fortuna la paura è rimasta solo tale, non si sono infatti registrati danni a cose o persone. I dispositivi dell’INGV hanno rilevato l’intensità della scossa come lieve con piccole zone tra il lieve e moderato. L’ultimo terremoto avvertito ad Udine si è registrato lo scorso 13 luglio quando, alle ore 14:06, il sismografo ha rilevato una magnitudo di 3.5 con epicentro Forni di Sotto ed una profondità di 10 chilometri.

I comuni a 20 km dall’epicentro

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Taipana UD 17 636 636 Pulfero UD 17 962 1598 Drenchia UD 18 115 1713 Savogna UD 18 411 2124 Resia UD 18 1033 3157 Grimacco UD 19 342 3499 Chiusaforte UD 20 672 4171

