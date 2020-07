A partire dal 1 Agosto il vescovo di Sulmona ha eliminato la figura di padrino e madrina dalle celebrazioni di battesimi e cresime

Michele Fusco, vescovo di Sulmona, ha deciso di cancellare le figure del padrino e dalle madrina da alcune cerimonie come i battesimi e le cresime. Il decreto “ad experimentum” entrerà in vigore il prossimo 1 di agosto e avrà la durata di tre anni. Il vescovo ha voluto precisare che tale decisione nasce dalla sfida del confronto con il cambiamento della società che la Chiesa è chiamata ogni giorno ad affrontare. Secondo infatti la Chiesa diocesana di Sulmona-Valva oggigiorno la figura del padrino e della madrina hanno perso la connotazione originale. Sempre di più infatti tale scelta sembra seguire logiche diverse dalla “dimensione della fede“, compiuta solo per soddisfare parentele, amicizie o interesse. In questo modo quindi, secondo quanto scritto nel decreto, non si tiene conto del ruolo che invece il padrino o la madrina devono avere che è quello di trasmettere la fede che “deve vivere in prima persona“.

Padrino e madrina scompaiono per adeguarsi alla società che cambia

Secondo il vescovo di Sulmona a rendere necessario questo cambiamento all’interno di celebrazioni come il battesimo o la cresima è l’evoluzione della società. Infatti a rendere la questione delicata è anche la situazione familiare spesso “complessa” vissuta da tanti che sono chiamato oggi al ruolo di padrino o madrina. Infine nel decreto si aggiunge che l’eliminazione di tale figure dai particolari riti è del tutto in linea con il Codice di diritto canonico. Al suo interno infatti è indicata “la possibilità della presenza di padrino e madrina, non l’obbligatorietà“. Il Vescovo di Sulmona Fusco ha voluto infine ribadire che la nascita del decreto è avvenuta grazie al dialogo e al confronto con i sacerdoti, i catechisti e i laici che operano all’interno delle parrocchie.

