La Costa Smeralda ha da poco accolto l’ex premier Silvio Berlusconi che in compagnia della nuova fidanzata Marta Fascina, trascorrerà le vacanze estive a Villa Certosa. Dopo la fine della lunga relazione con Francesca Pascale, si erano sollevate delle voci circa l’esistenza di un nuovo amore per Berlusconi. All’arrivo all’aeroporto di Olbia i paparazzi sono riusciti finalmente ad immortalare l’ex premier in compagnia di Marta Fascina, deputata di Forza Italia. In realtà la coppia era già stata pizzicata qualche mese fa in Svizzera all’uscita del Grand Resort di Bad Ragaz. In quel caso gli scatti avevano costretto Berlusconi addirittura a far emettere un comunicato stampa in cui dichiarava la fine della relazione con la Pascale.

Chi è Marta Fascina, il nuovo amore di Berlusconi

Volendo seguire il lavoro dei paparazzi sembrerebbe quindi che sulla relazione tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina non ci sarebbero più dubbi. L’onorevole Fascina, grandissima tifosa del Milan e classe 1990, è nata a Melito di Porto Salvo (RC) ma è cresciuta a Portici. Dopo essersi laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e filosofia è entrata nel mondo della politica. Eletta ne 2018 alla Camera con Forza Italia è anche segretario della IV commissione Difesa della Camera. L’arrivo della coppia in Costa Smeralda quindi sembrerebbe voler confermare la nascita di un nuovo amore per Silvio Berlusconi. Una relazione che pare proprio andare a gonfie vele visto che a Villa Certosa sono attese anche due delle figlie dell’ex premier, Barbara ed Eleonora con le rispettive famiglie. La stampa sarda addirittura dà per certa anche la presenza di Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi.

