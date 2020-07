Serie Tv su Totti, deciso il cast: Tognazzi interpreterà Spalletti. L’attore romano scelto per ricoprire il ruolo del tecnico di Certaldo

La Serie Tv su Francesco Totti è in rampa di lancio e il cast sempre più in via di definizione. Le riprese sulla storia del capitano giallorosso dovevano iniziare a febbraio, poi la pandemia di coronavirus ha interrotto tutto il programma. Ora invece dovremmo quasi esserci e senza grosse ricadute si inizierà a girare a breve (forse a fine luglio). Nel frattempo i tasselli del mosaico dei personaggi vanno via via incastrandosi al loro posto, così come la definizione della storia. Le scene riprenderanno fedelmente la trama del libro autobiografico “Un Capitano“, scritto da Paolo Condò e lo stesso Totti.

La Serie Tv prodotta dalla Wildside per Sky vedrà Pietro Castellitto nel ruolo del capitano romanista. Vista la poca somiglianza fisica con Totti, l’attore si è sottoposto a lunghissime sedute di trucco per avvicinarsi esteriormente al numero 10. Ci saranno poi altri due attori che rappresenteranno il protagonista in diverse fasce di età (da bambino e da ragazzo). L’ultima notizia riguarda invece il ruolo di Spalletti, allenatore della parte finale della carriera di Francesco, che verrà interpretato da Gianmarco Tognazzi. Qui rispetto a Castellitto, la somiglianza dovrebbe essere più pronunciata, se non altro per un fatto tricologico.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Il Messaggero, il cast è ormai quasi al completo, con Greta Scarano che interpreterà la moglie Ilary Blasi. Monica Guerritore sarà invece mamma Fiorella e Giorgio Colangeli vestirà i panni dello “sceriffo“, ovvero il padre Enzo.

