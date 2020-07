View this post on Instagram

Esistono moltissimi tipi di cavallette, in Italia ne sono presenti 264 specie mentre in Europa più di 1000. Questa eterogeneità deriva dal fatto che la cavalletta è stata capace di adattarsi e colonizzare tutti gli ambienti possibili (freddi, caldi, umidi, secchi, ghiacciati, da 0 a 3000 m di altitudine, ecc), e soprattutto dalle strategie di sopravvivenza che questo insetto è stato in grado di sviluppare nel corso dell'evoluzione. 🦗🦗 . . 🇬🇧🇬🇧 There are many types of grasshoppers, in Italy there are 264 species while in Europe more than 1000. This heterogeneity derives from the fact that the grasshopper was able to colonize all possible environments (cold, hot, humid, dry, frozen, from 0 to 3000 m of altitude, etc.), and above all from the survival strategies that this insect has been able to develop in the course of evolution. 🦗🦗