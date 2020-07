Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha lanciato un appello alla cancelliera Angela Merkel. La richiesta è quella di costruire una società più sostenibile.

Tra i promotori del network C40 Cities c’è il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala. Il sindaco della città meneghina ha in mente un solo obiettivo, quello di costruire una società più sostenibile, con città eque e meno inquinamento. Insieme agli altri sindaci del network C40, Sala ha dichiarato di volere una ripresa forte, ecologica e giusta, presentando il suo appello alla cancelliera tedesca Angela Merkel.

L’appello è stato lanciato proprio alla Merkel, visto che per attuare questo progetto è necessario l’aiuto dell’Unione Europea. Così la lettera, oltre che al capo di stato tedesco è stata lanciata anche al presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Nel testo, Sala ha ribadito la sua volonta di costruire delle città più ecologiche, specialmente dopo lo stop mondiale causato dal Coronavirus. Poi il sindaco milanese, ha concluso ricordando l’impegno dei sindaci nel realizzare questo programma.

Sala dalla Merkel: il Consiglio Europeo è un’opportunità importante

Per garantire un futuro più sostenibile alle città dell’Ue, sarà fondamentale l’esito del Consiglio Europeo in programma il 17-18 luglio. Solamente dopo il Consiglio, si deciderà se svelare un progetto di rilievo per una crescita sostenibile, per l’equità delle città e per l’azione del clima. Così la palla passa ufficialmente all’Unione Europea, che dovrà lavorare ad un progetto ambizioso e sostenibile. Gli obiettivi sono: diminuire le transazioni ad alta emissione di carbonio e riduzione dell’emissione di Gas come chiesto dall’accordo di Parigi.

Così i sindaci del network C40 chiedono all’Unione Europea un piano per finanziare l’utilizzo dell’energia pulita, ponendo fine ai finanziamenti sui combustibili fossili. In merito, il sindaco Sala ha elaborato un piano. Infatti il primo cittadino meneghino vorrebbe dare priorità ad industrie ed infrastrutture sostenibili sotto il profilo climatico. Il secondo obiettivo, invece, è abbattere le diseguaglianze economiche. Mentre il terzo punto riguarda la necessità di proteggere il trasporto collettivo.

Tra le ultime richieste di Beppe Sala troviamo anche gli investimenti sull’energia pulita, investimenti sulle città resilienti ed il mettere fine a tutti i fondi stanziati per l’uso dei combustibili fossili.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Politica, CLICCA QUI !