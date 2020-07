Roma, Morricone ricordato in Campidoglio: “Auditorium avrà il suo nome”. Virginia Raggi ha organizzato l’evento alla presenza dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia

Mattinata speciale in quel del Campidoglio. Virginia Raggi e la giunta capitolina ha voluto rendere omaggio al maestro Ennio Morricone, all’interno di una seduta speciale del consiglio per intitolare al grande musicista l’Auditorium Parco della Musica. Presente tutta la famiglia (ad eccezione della moglie Maria), oltre a numerose personalità dello spettacolo, come il regista Giuseppe “Peppuccio” Tornatore, il musicista Nicola Piovani e dello sport, il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Proprio Tornatore ha voluto pronunciare parole ricche di commozione nel ricordo di Morricone: “Dare a Ennio l’onore di rappresentare l’Auditorium è un giusto tributo per restituire a lui quanto di buono fatto per l’immagine di questa città. Ha portato in alto nel mondo il nome di Roma e dell’Italia intera”.

Roma, Morricone ricordato in Campidoglio: “Auditorium avrà il suo nome”

Per l’occasione in Campidoglio c’era anche la prestigiosa orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, che ha intonato “Deborah“, la famosissima colonna sonora del capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America“.

Il figlio Marco Morricone, ha voluto ringraziare per il bellissimo gesto: “L’Auditorium era casa sua e la spontaneità e la velocità della proposta è stata veramente sconvolgente per noi“.

Sulla stessa falsariga anche l’intervento del collega, Nicola Piovani: “E’ stato un musicista multiforme, un vero genio contemporaneo. Ha saputo regalarci capolavori sotto ogni forma. Dalle colonne sonore dei film agli arrangiamenti per i pezzi di Edoardo Vianello e Milva. Morricone è un compositore del futuro e non del passato”.

Un pensiero condiviso anche dal grande Renato Zero, arrivato nel finale e subito incisivo con le parole: “Ennio dovunque sei, Renato ti amerà sempre. Piangerò sentendo le tue note e non ti dimenticherò mai“.

Un’iniziativa che ha incontrato il favore di maggioranza e opposizione in Campidoglio, con una votazione all’unanimità. Il tutto in un clima di grande commozione e spirito di gratitudine.

