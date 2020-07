Scontro durante il vertice sul Recovery Fund tra Giuseppe Conte e l’omologo olandese Mark Rutte: per il premier italiano, la proposta dell’Olanda è inaccettabile

Quest’oggi c’è stata la prima lunga giornata del Consiglio Europeo sul da farsi in merito al Recovery Fund. L’incontro è iniziato alle 10:25 e, dopo una breve pausa, ora è destinato a continuare fino a notte visto che tutti i leader sono impegnati in una discussione che sembra essere interminabile.

Giuseppe Conte infatti, secondo quanto riferiscono alcuni media italiani, avrebbe fatto sapere che la proposta dell’olandese Mark Rutte è “inaccettabile ed incompatibile con i trattati”. Quest’ultimo, infatti, insiste nel voler avere diritto di veto per bloccare futuri piani nazionali di riforme come condizione per l’accesso dal 2021 ai fondi dell’Ue.

Recovery Fund, distanze tra le parti: situazione complessa per accordo

Insieme all’Italia si schiera la Spagna con Sanchez che vuole sia la Commissione a giudicare i programmi nazionali anziché i governi. Il premier dei Paesi Bassi ha avuto scontri anche i Visegrad in merito al rispetto dello stato di diritto come requisito per l’accesso al fondo. Francia e Germania, intanto, continuano ad insistere con la proposta da 500 miliardi di sussidi da non rimborsare.

Comunque, dato che sono stati i paesi nordici a dover accettare la creazione di eurobond per affrontare la crisi, la bilancia pende al momento a loro favore.

I Paesi mediterranei, per questo motivo, minacciano il veto al mantenimento dei rebates che sono gli sconti al bilancio Ue 2021-2027. La situazione in merito ad un accordo al momento appare molto complessa viste le enormi distanze tra le varie fazioni. Intanto la Merkel, tra le principali mediatrici, chiede che tutti scendano a compromessi.

