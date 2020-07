Il Real Madrid è campione di Spagna per la 34esima volta. I blancos dopo il lockdown hanno recuperato e sorpassato il Barcellona, conquistando il titolo.

Il Real Madrid compie l’ennesimo capolavoro e si laurea per la 34esima volta campione di Spagna. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Villareal, grazie ad una doppietta di Benzema, i blancos tornano sul trono di Spagna, con un vero e proprio capolavoro targato Zinedine Zidane.

Una vittoria inaspettata, basti pensare che prima della pausa per il lockdown, il Barcellona era in testa alla classifica e sembrava diretta verso un altro titolo. Ed invece stavolta Messi e compagni sono crollati, psicologicamente e fisicamente, con i blancos che non si sono fatti sfuggire l’occasione, conquistando il titolo con una giornata d’anticipo.

Già nei giorni precdenti, Luis Suarez aveva ammesso le colpe della squadra, affermando di aver lasciato troppi punti per strada. Eppure, nonostante l’ammissione di colpa dei calciatori blaugrana, alcuni giornali pro Barça hanno puntato il dito contro la Var. La realtà però è che questo titolo delle Merengues sia tutto frutto del lavoro di Zidane che ha ribaltato una squadra, liberandola da ogni gerarchia.

Real Madrid campione: un titolo nel segno di Zidane

E’ stato criticato aspramente ad inizio stagione e dopo la sconfitta nel match di andata degli Ottavi di finale di Champions League, sembrava addirittura sulla graticola. Ed invece Zinedine Zidane si è ripreso in mano i suoi blancos. Il tecnico francese sta dimostrando di essere un fenomeno anche al di fuori del terreno di gioco, affidandosi a uomini di fiducia come Gregory Dupont, preparatore atletico che con la Francia conquistò il mondiale del 2018.

Così Zidane ha fatto fuori senza scrupoLO il talento gallese Gareth Bale, troppo capriccioso per i gusti del tecnico francese ed ha dato spazio a chi aveva veramente voglia di giocare. Il Real ha così riscoperto Karim Benzema, autore di 21 goal in stagione. Ma soprattutto ha dato spazio ai giovani talenti brasiliani come Rodygo e Vincius Jr o al centrocampista uruguayo Federico Valverde. Il tecnico francese conquista quindi il suo undicesimo trofeo da allenatore, tra cui la bellezza di tre Champions League consecutive.

