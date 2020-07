Episodio di razzismo subito da un ragazzino di 15 anni che è stato cacciato e “invitato” a tornarsene nel proprio paese dopo aver soccorso una donna

“Torna al tuo paese“, sono queste le parole di chiaro razzismo che si è sentito rivolgere un ragazzino di soli 15 anni che aveva appena soccorso una donna in strada. A raccontare l’incredibile episodio è stata la madre del ragazzo italiano, ma evidentemente colpevole di avere la pelle mulatta. La signora Katia ha scritto un post su Facebook dove ha spiegato cos’è successo a Grugliasco, nel torinese. Il ragazzo stava camminando con un’amica quando la donna di fronte a lui si è sentita male ed è svenuta. Dopo essere riuscito a prenderla al volo il 15enne ha chiamato un’ambulanza e ha messo in atto le nozioni imparate a scuola sul primo soccorso. Quando sul posto è arrivato il personale del 118 e la donna ha iniziato a sentirsi meglio,un uomo si è avvicinato a lui spintonandolo e intimandogli di spostarsi e di tornare al suo paese.

Il 15enne cacciato solo per razzismo

Dopo essere stato aggredito il ragazzo si è allontanato comprensibilmente scosso. Un gesto che non ha altre giustificazioni diversa da quelle del razzismo. “Mio figlio è stato allontanato senza meritarlo – ha scritto sul suo profilo la donna – oltretutto perché stava aiutando. Anche la signora, appena si è sentita meglio, l’ha ringraziato“. La signora Katia ha raccontato che non è stato questo il primo episodio di razzismo che ha dovuto subire il 15enne. “Solo perché è mulatto e ha i dread – ha raccontato la mamma – mio figlio viene fermato dalla polizia“. La donna ha ricordato quando ad appena 3 anni il ragazzo al ritorno da scuola le ha chiesto “quale fosse la loro casa“. Una condizione certamente intollerabile per una madre che vede suo figlio ricevere continue discriminazioni solo per il colore della sua pelle.

