PS5 DualSense, un esperto di videogames e di tecnologia è stato scelto da Sony per provare il suo nuovo pad. Di seguito il video ufficiale.

PS5 vorrà di certo cambiare per sempre il mondo dei videogames. La Sony sta già sostenendo di voler cambiare le cose e anche in modo decisivo con le nuove tecnologie che man mano sta adottando. Dall’SSD, che contraddistinguerà anche la Xbox Series X di Microsoft, al nuovissimo pad. Basta con il buon vecchio Dualshock, ora Sony sposa la nuova tecnologia e la nuova modalità di interazione con il medium videoludico. E nel farlo pensa anche ad un nuovissimo controller, che avrà anche un controllo aptico degli stimoli e un feedback parecchio più interessante ed evoluto rispetto a quelli della generazione attuale. Un esperto lo ha provato per diverse ore e ne ha parlato in un video.

PS5 DualSense, esperto lo prova: funzione “soffio” – VIDEO

Secondo l’esperto di GamesAward, il nuovo DualSense di Sony è leggermente più pesante del classico Dualshock di PS4. Eppure non in maniera eccessiva e comunque restituisce al videogiocatore un feed parecchio più sicuro, con una qualità costruttiva superiore. Inoltre nella demo che è stata messa a sua disposizione da Sony, il recensore ha potuto toccare con mano, letteralmente, le features aptiche del controller e del suo modo di far videogiocare l’utente. Mentre gioca al videogame che Sony ha annunciato che sarà disponibile per tutte le PS5 di serie, viene mostrata anche una nuova funzione incredibile. Ad un certo punto, infatti, il videogiocatore addirittura deve “soffiare” all’interno del pad per spingere una girandola. Una funzione davvero incredibile, che sta già facendo discutere i videogiocatori di tutto il mondo. Insomma, qualcosa di veramente nuovo ed innovativo. E ora non si parlerà di altro.

