Papua Nuova Guinea: avvertita nella notte una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7. La scossa è stata avvertita alle 12:50 locali, ovvero alle 4:50 in Italia.

La terra torna a tremare e questa volta lo fa pesantemente in Papua Nuova Guinea. Lo Stato indipendente ha registrato una forte scossa, di magnitudo 7 a una profondità, come riporta Skytg24, di 80 km. La scossa è stata avvertita nelle città e nei villaggi del posto e l’epicentro, come ha registrato il servizio geologico statunitense Usgs, è stato registrato a 114 km da Popondetta.

Lo Stato indipendente della Papua Nuova Guinea aveva dichiarato l’allerta tsunami a seguito della scossa di terremoto. Fortunatamente, come ha fatto sapere il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc), l’allerta è rientrata. Da quanto si apprende, la scossa, anche se ha mandato nel panico gli abitanti dei villaggi nei pressi dell’epicentro, non sembra aver causato particolari danni a persone o cose.

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea

Come riporta Skytg24, la Papua Nuova Guinea fa parte di una particolare zona definita Cintura di fuoco (Ring of fire). La zona, nello specifico è soggetta a frequentissime eruzioni vulcaniche e scosse di terremoto. Infatti, per il 90% dei terremoti di tutto il mondo si verifica proprio all’interno di questa particolare zona.

Questa particolarissima zona è caratterizzata da numerosi archi insulari, da catene montuose e da fosse oceaniche e si estende per circa 40 chilometri intorno all’Oceano Pacifico. Chi vive nei pressi di questa zona è abituato a percepire scosse di terremoto, anche molto forti, come nel caso del recente terremoto, di magnitudo 7.

