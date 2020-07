Dramma a Pallanzeno, nella provincia piemontese di Verbano-Cusio-Ossola, dove una madre uccide il figlio a colpi di coltello

Una donna di 67 anni, Vittoria Gualdi, ha ucciso a coltellate il figlio 49enne, Elvis Motetta e dopo ha chiamato la polizia per costituirsi. La tragedia familiare è avvenuta a Pallanzeno, nella provincia piemontese di Verbano-Cusio-Ossola. Stando alle prime ricostruzioni, dopo aver compiuto il terribile delitto, la donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della procura e il personale medico del 118 che però non hanno potuto fare nient’altro che accertare la morte dell’uomo. Vittoria Gualdi è stata quindi condotta in procura di Verbania per essere interrogata.

LEGGI ANCHE -> Napoli, auto precipita nella curva maledetta di Posillipo

Le indagini sulla madre che ha accoltellato il figlio

Al momento sono in corso le indagini per conoscere l’effettiva dinamica della tragedia per capire perché in questo caso una madre uccide il proprio figlio. Sul posto, oltre agli agenti della procura del commissariato e della Questura sono intervenuti anche i poliziotti della scientifica di Verbania. La donna ha accoltellato il figlio all’interno della casa in via Canton Motetta a Pallenzano dove i due vivevano ormai da soli. Secondo le prime ricostruzioni infatti la madre di Elvis Motetta era rimasta vedova appena 10 giorni fa a causa di un infarto che aveva stroncato il marito e padre del 49enne. Pare che fra madre e figlio ci fossero continui litigi di cui l’ultimo particolarmente furioso solo ieri sera. Poi stamattina l’insano gesto di colpire con un coltello il figlio. Del 49enne si sa soltanto che in passato avesse accumulato dei precedenti penali soprattutto legati alla sua dipendenza dalla droga.

LEGGI ANCHE -> Bologna, detenuto morto dopo rivolta: si fa luce sulle cause