Continuano a crescere i sospetti sulla morte del Grande Maestro dell’Ordine di Malta. Aumenta così il caos sul decesso di Frà Giacomo della Torre.

Continua il caos intorno all’Ordine di Malta, che poco tempo fa ha subito la misteriosa morte del Grande Maestro, Frà Giacomo della Torre. Fu proprio l’ultimo Grande Maestro ha scatenare il caos all’interno dell’ordine, dopo che chiese ed ottenne le dimissioni di Fra’ Matthew Festing. La richiesta di dimissioni avvenne dopo un lungo scontro interno, in cui la fronda tradizionalista si scagliò contro il Papa. Proprio Papa Francesco, infatti, era pronto a rivoluzionare l’ordine religioso-cavalleresco nato a Gerusalemme nel secolo XI.

Ma adesso il futuro stesso dell’ordine è nebbioso, da quando è morto il Grande Maestro Fra’ Giacomo della Torre. Infatti solamente a tre mesi dalla morte del Grande Maestro si potrà decidere il suo successore. Così a fine novembre si riunirà il “Consiglio Compìto dello Stato” per eleggere il nuovo numero uno dell’Ordine di Malta.

Ordine di Malta, convocato il “Capitolo generale straordinario”: il Papa richiede una rivoluzione

Dopo il Caos scatenato dalla morte del Grande Maestro, è pronta la convocazione del “Capitolo generale straordinario“. Due sono le prinicipali richieste del Papa all’Ordine: l’aggiornamento della Carta Costituzionale e dello Stato Militense. Il Capitolo era stato convocato per Novembre, ma a questo punto senza il Grande Maestro sarà rinviatoa data da destinarsi.

Ma proprio la mancata decisione sulla data del nuovo Consiglio ha scatenato nuove polemiche. Infatti in molti all’interno dell’Ordine sostengono che Giacomo della Torre avesse convocato il Consiglio prima della sua morte. Così aumenta il caos su un Ordine che conta 13.500 membri.

A far scattare la scintilla fu il predecessore di Giacomo della Torre, Matthew Festing, che accusò il Gran Cancelliere tedesco, Albrecht von Boeselager di aver permesso la distribuzione di profilattici in Africa ed in Birmania. Vedremo nei prossimi giorni se l’Ordine scioglierà ogni dubbio, annunciando la data del nuovo Consiglio.

L.P.

