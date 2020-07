Netflix ha messo in palio un abbonamento gratis di 1000 mesi da poter vincere partecipando ad un gioco: scopriamo tutti i dettagli

A sentirla sembra una burla, ma non lo è. Netflix ha dato il via ad un’iniziativa che prevede come ricompensa un abbonamento alla piattaforma per la durata di 83 anni (1000 mesi).

Questa promozione è collegata al film The Old Guard, che tratta di una banda di mercenari immortali, con protagonista Charlize Therone. A questa pellicola si è ispirato il gioco The Old Guard Game. Cliccando su questo link, sarete rimandati alla pagina del videogame ed il vostro compito non sarà altro che sconfiggere il maggior numero possibile di nemici con l’utilizzo di un’ascia. Alla fine della competizione vincerà chi in assoluto avrà totalizzato il punteggio più alto.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, voli in crisi: British Airways manda in pensione i 747

Netflix, come giocare a The Old Guard Game

La competizione sarà aperta a tutti per tre giorni: da venerdì a domenica alle ore 17:00. Si può giocare solamente da computer, su qualsiasi browser preferiate. Così come nel film, il vostro protagonista sarà immortale ma ogni volta che verrà colpito rallenterà. Molte sono già le persone, tra cui giocatori professionisti, pronte a partecipare. Il timore, però, è che vi siano individui in grado di imbrogliare manomettendo il sistema. Del resto di hacker in giro per il mondo ve ne sono a valanga.

Luglio, col bene che ti vo… IL 31 LUGLIO ESCE VIS A VIS: EL OASIS OK LO ABBIAMO DETTO. pic.twitter.com/rBGp4JD1r7 — Netflix Italia (@NetflixIT) July 1, 2020

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, la beta di iOS offre la funzionalità più richiesta: i dettagli