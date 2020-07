Ennesimo incidente nel quartiere Posillipo di Napoli dove un’auto è precipitata all’altezza di una curva già tristemente famosa per tragedie analoghe

All’altezza di una curva già tristemente nota nel quartiere Posillipo di Napoli un’auto è precipitata nel vuoto. L’incidente è avvenuto in via Petrarca all’altezza del civico 64. L’auto è caduta nel parco di una piazza sottostante dopo aver impattato violentemente contro la ringhiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con non poca difficoltà sono riusciti ad estrarre dalla vettura un ragazzo di 29 anni. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Cardarelli con un trauma pneumotoracico. Fortunatamente il 29enne è rimasto cosciente ed ha raccontato che l’incidente si è verificato perché ha perso il controllo dell’auto. Nelle prossime ore l’ospedale di Napoli deciderà la sua prognosi.

Ennesimo incidente nella curva di via Posillipo a Napoli

La curva dove stamattina intorno alle 11 si è verificato l’incidente è tristemente nota per essere stata già in passato teatro di episodi simili. Nel caso del 29enne è possibile che una sua distrazione gli abbia impedito di rendersi conto per tempo della curva e quindi inevitabilmente è volato oltre la ringhiera. Non sono stati così fortunati i protagonisti degli altri incidenti verificatisi nella stessa zona. Nel 2011 un’automobile si è schiantata proprio nella curva del Serpentone facendo un volo di una decina di metri. In quel tragico incidente tre ragazzi, tutti molto giovani, hanno perso la vita. Con la stessa modalità un’altra auto ha sfondato una ringhiera a Posillipo nel 2018. La vettura precipitò nel parco di Villa Russo e i ragazzi a bordo, anche loro giovanissimi, vennero ricoverati in condizioni tanto gravi che non fu possibile salvarli.

