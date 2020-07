Morto Anedda, l’ex politico che ha dato tutta la sua vita per la giustizia e per cercare di migliorare il mondo e la comunità in cui vive.

Un grave lutto nella politica della Sardegna, con un uomo importantissimo per gli ultimi decenni dell’isola che ha fatto di tutto per migliorare il mondo. Si chiamava Gianfranco Anedda ed ha passato buona parte della sua esistenza a combattere il crimine e la criminalità, per lasciarci un mondo migliore. L’uomo è passato a miglior vita alla veneranda età di 89 anni, poche ore fa. Un membro rispettabile e di grande integrità morale, come se ne vedono in pochissimi. Proprio per questo in tantissimi stanno piangendo la sua morte e sono convinti che la sua mancanza si sentirà ed anche parecchio nella vita politica della città.

LEGGI ANCHE —> Sulmona, addio a padrino e madrina: il vescovo li elimina da battesimi e cresime

Morto Anedda, l’ex sottosegretario della Giustizia aveva 89 anni

Gianfranco Anedda è stato un membro importante di diversi governi della storia della penisola italiana. Ha infatti preso parte al Governo Berlusconi. E’ stato poi anche un importantissimo membro del Movimento Sociale Italiano, poi diventato parte dell’Alleanza Nazionale. Gianfranco Anedda, storico esponente del Movimento Sociale Italiano, confluito poi in Alleanza Nazionale. E’ stato per anni il sottosegretario alla giustizia e si è sempre distinto per un innato senso del dovere e della disciplina. Un uomo come se ne vedono pochi, che ora smette di vivere la sua vita piena di encomi e di onori. Ad 89 anni il corpo lo abbandona. La Sardegna e l’Italia tutta lo piange, dopo gli anni di servizi che ha dato al Paese. Ora ci saranno quindi i funerali e le cerimonie per salutare un importante servo dello Stato Italiano.

LEGGI ANCHE —> Carne e salumi richiamati per contaminazione, ecco quali