Le previsioni meteo parlano di un dominio dell’instabilità su gran parte della penisola: attenzione anche a grandine e nubifragi

Una sacca depressionaria proveniente dal mare del nord vede l’anticiclone africano cedere nuovamente in Italia. Per questo motivo è atteso l’arrivo di frequenti perturbazioni tra oggi e domani. In particolare, i fenomeni riguarderanno prima il Triveneto e poi Marche, Toscana, Emilia Romagna, Umbria ed Abruzzo. Verso sera saranno colpite anche Puglia e Molise. Fenomeni molto intensi sono previsti sul Piemonte occidentale e sulla Liguria. Allerta meteo, con codice giallo, anche nel Lazio. Tempo soleggiato sulle regioni del Sud e sulle Isole Maggiori.

Sabato 18 luglio le perturbazioni toccheranno anche il Sud creando temporali sparsi su diverse regioni tra cui la Sardegna. Al Centro-Nord il tempo andrà migliorando, fatta eccezione che per le Alpi. Domenica è atteso il ritorno dell’alta pressione che si protrarrà fino alla settimana prossima.

Meteo, allerta gialla in 9 regioni

La Protezione Civile, tramite un comunicato ufficiale, ha indetto l’allerta meteo con codice giallo in nove regioni italiane. Stiamo parlando di Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Sono attese, fanno sapere, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale intense.

Temperature minime e massime

Aosta 16/26

Torino 17/28

Trento 18/25

Bolzano 20/27

Venezia 20/26

Trieste 19/25

Genova 20/26

Bologna 19/28

Firenze 15/30

Ancona 19/24

Perugia 15/27

Roma 18/39

L’Aquila 13/25

Pescara 20/26

Campobasso 15/26

Napoli 19/28

Bari 19/29

Potenza 13/26

Catanzaro 16/29

Palermo 22/29

Cagliari 20/29

🔔 #AllertaGIALLA venerdì #17luglio in 9 regioni.

⛈ In arrivo temporali su gran parte dell’Italia, leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #16luglio 👉https://t.co/MOqFX1mciE pic.twitter.com/azV876ACyn — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 16, 2020

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !