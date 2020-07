Chiesto l’ergastolo per il super latitante Matteo Messina Denaro, ritenuto responsabile di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio

Nel corso di requisitoria, durata otto udienze, il pm Gabriele Paci ha chiesto l’ergastolo per il super latitante Matteo Messina Denaro. L’uomo, ricercato da 27 anni, è ritenuto essere uno dei mandanti delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio. Il boss di Cosa Nostra trapanese è difeso dagli avvocati Salvatore Baglio e Giovanni Pace.

“Messina Denaro regge Cosa Nostra trapanese almeno dal ’91. Il padre e Mariano Agate non erano presenti. Matteo è un mafioso che ha deciso di rinunciare alla propria autonomia per fare carriera in Cosa Nostra”. Queste le parole del pm che poi ha aggiunto: “Abbiamo ripercorso gli anni maledetti del novanta, momento in cui comincia la guerra alla mafia di Paolo Borsellino”.

Ergastolo a Matteo Messina Denaro, il discorso del pm

Precisa è l’accusa che fa il pm Gabriele Paci. “Non si può sostenere il atto che Riina abbia intrapreso la scelta di compiere gli attentati senza il consenso di tutte le province. Messina Denaro fu lui, più di tutto, ad aiutare Riina”.

Totò Riina, pare, abbia potuto contare sull’unanimità dei consensi. Un gruppo di persone fidate che chiamava supercosa, a cui affidava l’organizzazione della cosiddetta missione romana. “Questo gruppo – afferma il pm – gli ha consentito di optare per la possibilità migliore in chiave ai suoi interessi. Scartata quindi la missione romana sceglie quella di Capaci. Indipendente dall’esito, la ‘supercosa’ rafforzò i propositi di Totò Riina che aveva un gruppo di fidati pronti ad uccidere. Nell’ottobre del ’91, grazie all’aiuto di Messina Denaro, Totò Riina, seppe di questa disponibilità. Avere il consenso di Matteo Messina Denaro permetteva spie in tutta Cosa Nostra che potevano portare alla luce quelli che erano i dissensi interni. Matteo Messina Denaro è servito a stanare e uccidere i riottosi”.

