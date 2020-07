Iran, le vite dei tre attivisti arrestati e condannati a morte, sembrano essere, al momento, salve: ad influire sulle scelte ci sono 7,5 milioni di tweet sui social.

I tre attivisti iraniani Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi, e Mohammad Rajabi sono salvi, al momento. Come riporta il Corriere della Sera, i tre ragazzi, tra i 25 e i 27 anni, facevano parte dei settemila arrestati a causa delle proteste dello scorso novembre. I tre attivisti erano stati condannati alla pena di morte, ma le esecuzioni sono state sospese a seguito di una campagna social a cui hanno partecipato milioni di persone.

Come riporta Il Corriere della Sera, a prender parte a questa campagna di sensibilizzazione sono intervenuti calciatori, uomini di politica, di spettacolo e attori e attrici. Tra i nomi menzionati c’è quello dell’attrice Taraneh Alidousti e del calciatore della nazionale Hossein Mahini. Ma anche i politici hanno partecipato: la fonte menziona infatti anche il nome dell’ex vicepresidente Mohamad Ali Abtahi e dell’ex deputata Parvaneh Salahshouri.

Leggi anche >>> Bimbo di 6 anni salva la sorellina attirando su di sé un cane: regalo tra eroi

Iran: bloccata esecuzione di tre attivisti ventenni

Da quanto si apprende, gli avvocati dei tre attivisti ventenni hanno fatto sapere che, dopo l’arresto di 7.000 persone, i tre giovani hanno confessato, sotto tortura. I tre ragazzi sarebbero anche stati impiccati, proprio a causa delle proteste dove hanno perso la vita 500 persone lo scorso novembre. Grazie alla campagna social, con 7,5 milioni di tweet, l’esecuzione è stata al momento bloccata.

A prender parola sulla delicata questione iraniana è intervenuto l’ente che monitora le esecuzioni nel Paese, l’Iran Human Rights. Solo nel 2019, nel Paese ci sono state 280 esecuzioni. La cosa ancor più triste è che, nonostante l’emergenza sanitaria (l’Iran è tra i Paesi più colpiti), le esecuzioni non si sono arrestate minimamente. Le accuse vanno, come riporta Il Corriere della Sera, dal consumo di alcolici allo spionaggio per la Cia.

Potrebbe interessarti anche: Iran, misterioso incendio nel Golfo Persico

F.A.