L’Inter ha presentato la maglia che vestirà i calciatori nel 2021 ma il tema a scacchiera non piace ai tifosi ai quali ricorda una tovaglia

In anteprima sul web l’Inter mostra la maglia che vestirà nel 2021 i suoi calciatori con un’insolito tema a scacchiera sul quale i tifosi hanno già iniziato ad ironizzare. Il sito Footy Headlines, specializzato nei “leak” è riuscito a mostrare prima di tutti la nuova maglia scelta per la prossima stagione per i ragazzi di Conte. Si tratta di una maglietta bianca caratterizzata da una scacchiera nera e azzurra, una scelta che però a quanto pare non è piaciuta ai tifosi dell’Inter. Oltre alla scacchiera avrà un colletto a V, sempre nero e azzurro, l’immancabile logo Pirelli al centro e il simbolo dello sponsor tecnico della Nike a destra. A sinistra invece, all’altezza del cuore, il logo dell’Inter. Dopo essersi poi portati a soli 6 punti dalla Juventus la speranza è quella di poter cucire anche il tricolore.

La nuova maglia 2021 dell’Inter

La nuova maglia 2021 dell’Inter, dalla fantasia decisamente insolita, dovrebbe essere usata come seconda casacca. Anche la prima, quella che i giocatori utilizzano per le partite in casa, ha presentato elementi insoliti. Le classiche strisce verticali nere e azzurre per la prossima stagione saranno infatti a zig zag. Una scelta questa nata per dare l’idea di una maggiore dinamicità. Ancora riserbo invece per quanto riguarda la terza maglia, solitamente creata per semplici motivi di merchandising dato che difficilmente viene indossata dai giocatori. L’unica notizia certa è che dovrebbe essere ispirata alla gloria del passato, in particolare alla stagione 1997-1998 durante la quale l’Inter di Ronaldo vinse a Parigi la Coppa Uefa contro la Lazio.

